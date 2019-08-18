Під Києвом таксист влаштував смертельну ДТП



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В результаті ДТП загинула пасажирка таксі

Під Києвом на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП).

Про це повідомляє в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що таксист на Renault Logan намагався обігнати потік машин по правій смузі, однак його винесло боком на зустрічну смугу, після чого авто врізалося в стовп.

Після удару машину розкрутило, і вона відлетіла на дерево.

В результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні, водія і ще одного пасажира забрали в лікарню.