Під Києвом таксист влаштував смертельну ДТП
В результаті ДТП загинула пасажирка таксі
Під Києвом на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП).
Про це повідомляє в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.
Повідомляється, що таксист на Renault Logan намагався обігнати потік машин по правій смузі, однак його винесло боком на зустрічну смугу, після чого авто врізалося в стовп.
Після удару машину розкрутило, і вона відлетіла на дерево.
В результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні, водія і ще одного пасажира забрали в лікарню.