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    Під Києвом таксист влаштував смертельну ДТП

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    Під Києвом таксист влаштував смертельну ДТП

    В результаті ДТП загинула пасажирка таксі

    Під Києвом на Гостомельській трасі таксист влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП).

    Про це повідомляє в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

    Повідомляється, що таксист на Renault Logan намагався обігнати потік машин по правій смузі, однак його винесло боком на зустрічну смугу, після чого авто врізалося в стовп.

    Після удару машину розкрутило, і вона відлетіла на дерево.

    В результаті аварії загинула пасажирка на задньому сидінні, водія і ще одного пасажира забрали в лікарню.

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