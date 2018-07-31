Під Києвом троє невідомих намагалися обчистити банкомат, підірвавши його (відео)



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Викрадення грошей із банкомата (ілюстративне фото)

Зловмисники намагалися вирвати банкомат, а потім кинули пакет з вибухівкою

У вівторок, 31 липня, вранці у с. Новосілки Києво-Святошинського району троє невідомих намагалися обікрасти банкомат. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«Сьогодні вранці троє невідомих молодих людей по вул. Садовій намагалися зламати банкомат Приватбанку, який знаходиться в магазині «Фора». Був застосований газ, а потім горе-злодії намагалися його вирвати з місця», - йдеться в повідомленні.

Після невдалої спроби на банкомат було кинуто пакет з вибуховими речовинами.

Обійшлося без постраждалих.

Розмір збитків встановити слідство.

На місці працює слідчо-оперативна група.