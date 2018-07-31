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    Новини

    Під Києвом троє невідомих намагалися обчистити банкомат, підірвавши його (відео)

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    Викрадення грошей із банкомата (ілюстративне фото) - Під Києвом троє невідомих намагалися обчистити банкомат, підірвавши його (відео)
    Викрадення грошей із банкомата (ілюстративне фото)

    Зловмисники намагалися вирвати банкомат, а потім кинули пакет з вибухівкою

    У вівторок, 31 липня, вранці у с. Новосілки Києво-Святошинського району троє невідомих намагалися обікрасти банкомат. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Сьогодні вранці троє невідомих молодих людей по вул. Садовій намагалися зламати банкомат Приватбанку, який знаходиться в магазині «Фора». Був застосований газ, а потім горе-злодії намагалися його вирвати з місця», - йдеться в повідомленні.

    Після невдалої спроби на банкомат було кинуто пакет з вибуховими речовинами.

    Обійшлося без постраждалих.

    Розмір збитків встановити слідство.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

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