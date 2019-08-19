Під Києвом водій помер під час перевірки документів патрульними



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Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування

У неділю, 18 серпня, близько 15:40 під час патрулювання автодороги М-03 (Київ – Харків – Довжанський) екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Кіа, який порушив ПДР – здійснив обгін на перехресті.

Поліцейські зупинили автомобіль порушника, водій вийшов з автомобіля.

Як повідомляє Патрульна поліція Борисполя, документів, які підтверджують особу та право на керування транспортним засобом, водій не пред’явив, повідомив, що при собі не має, однак сказав, що в його авто є інший документ, який посвідчує особу.

«Водій направився до свого автомобіля, щоб дістати вказаний документ, однак, відкривши задні праві дверцята авто, чоловік зненацька впав на землю та почав хрипіти. Наряд патрульних одразу розпочав надавати домедичну допомогу та викликав «швидку». Проте, врятувати чоловіка не вдалося, «швидка», яка прибула на місце констатувала смерть», - розповіли поліцейські.

Під час огляду авто на пасажирському сидінні слідчі виявили ліки, які вживаються під час сердечних захворювань. Дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів на хронічні хвороби серця.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та керівництво патрульної поліції. Обставини події встановлюються.

Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування, на час якого вказані патрульні відсторонені від виконання службових обов`язків.