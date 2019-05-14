Під Києвом затримано іноземця, підозрюваного у крадіжках в ресторанах



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Крадіїв затримали в Обухівському районі Фото: Нацполіція

Громадянин Грузії діяв у парі з раніше судимим жителем Києва

В Обухівському районі в ході проведення оперативно-розшукових заходів , спрямованих на встановлення осіб, які неодноразово вчиняли крадіжки майна в приміщеннях ресторанів та кафе, поліція зафіксувала автомобіль Mitsubishi Galant. Саме цей технічний засіб підозрювався як такий, на якому вчиняються крадіжки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Поліція встановила, що в автомобілі знаходився раніше судимий 44-річний громадянин іншої держави та теж раніше судимий 40-річний житель Києва.

Даних осіб було доставлено до Обухівського відділу поліції.

Іноземець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та затриманий у порядку статті 208 КПК України. Крадіжка барсетки з коштами в 13,5 тисяч грн відбулась на території одного з ресторанів на Обухівщині.

Повідомлення про правопорушення та затримання передано в посольство Грузії.

Тривають перевірки причетності цих осіб до вчинення аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.

Після оголошення вироку суду відносно іноземця буде розглядатися питання видворення з України та заборони в’їзду.