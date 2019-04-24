Під Києвом жорстоко побили та пограбували двох єгиптян (фото)



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Підозрюваних іноземців затримано Фото: Нацполіція

У нападі підозрюються двоє громадян Азербайджану та громадянин Туреччини

До відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від чергового лікаря міської лікарні Ірпеня про те, що доставлено двох іноземних громадян з тілесними ушкодженнями у вигляді численних гематом голови та обличчя.

Слідчо-оперативною групою встановлено, що троє невідомих осіб спричинили 20-річним громадянам Єгипту тілесні ушкодження та заволоділи їхнім майном. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Оперативниками та працівниками відділу кримінального аналізу за допомогою відеокамер «Безпечне місто» та першочергових розшукових дій встановлено автомобіль, на якому пересувалися підозрювані, та їх місце проживання в Києві.

Під час проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 2107 виявили документи постраждалих осіб та чохли від їхніх мобільних телефонів.

Підозрюваних осіб – двох громадян Азербайджану 20-ти та 19-ти років та 22-річного громадянина Туреччини - затримано в порядку статті 208 КПК України. Транспортний засіб, на якому рухалися зловмисники, вилучено в ході обшуку.

В ході операції «Мігрант» буде надана правова оцінка діям іноземців і розглянуто питання їх перебування в країні.