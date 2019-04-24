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    Під Києвом жорстоко побили та пограбували двох єгиптян (фото)

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    Підозрюваних іноземців затримано - Під Києвом жорстоко побили та пограбували двох єгиптян (фото)
    Підозрюваних іноземців затримано
    Фото: Нацполіція

    У нападі підозрюються двоє громадян Азербайджану та громадянин Туреччини

    До відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від чергового лікаря міської лікарні Ірпеня про те, що доставлено двох іноземних громадян з тілесними ушкодженнями у вигляді численних гематом голови та обличчя.

    Слідчо-оперативною групою встановлено, що троє невідомих осіб спричинили 20-річним громадянам Єгипту тілесні ушкодження та заволоділи їхнім майном. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Оперативниками та працівниками відділу кримінального аналізу за допомогою відеокамер «Безпечне місто» та першочергових розшукових дій встановлено автомобіль, на якому пересувалися підозрювані, та їх місце проживання в Києві.

    Під час проведення обшуку автомобіля марки ВАЗ 2107 виявили документи постраждалих осіб та чохли від їхніх мобільних телефонів.

    Підозрюваних осіб – двох громадян Азербайджану 20-ти та 19-ти років та 22-річного громадянина Туреччини - затримано в порядку статті 208 КПК України. Транспортний засіб, на якому рухалися зловмисники, вилучено в ході обшуку.

    В ході операції «Мігрант» буде надана правова оцінка діям іноземців і розглянуто питання їх перебування в країні.

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