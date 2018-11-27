Під посольством РФ у Києві вимагали розслідувати зникнення людей у Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час акції активіст, граючи роль слідчого, сидів за столом, на якому були папки зі справами зниклих безвісти в анексованому Криму Фото: Інформатор

Активісти організували театралізовану акцію під російським посольством

У вівторок, 27 листопада, під посольством Росії в Києві відбулася акція «Мовчазне знання, або слідство ведуть злочинці», в рамках якої активісти громадської ініціативи «Крим.SOS» вимагали від Росії розслідувати насильницькі зникнення в анексованому Криму. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як пояснили організатори, «Мовчазне знання» – це перепона, що порушує право родичів жертв насильницьких зникнень отримувати інформацію з розслідування обставин зникнення своїх рідних.

«Ми знаємо, що за кожною дією, що відбувається на території Криму, йде робота з боку ФСБ. Незважаючи на те, що якийсь слідчий може знати дуже багато правди, він не скаже її рідним ніколи», – сказала координатор «Крим.SOS» Таміла Ташева.

Під час акції активіст, граючи роль слідчого, сидів за столом, на якому були папки зі справами зниклих безвісти в анексованому Криму. Кожного разу, коли «слідчий» брав папку в руки, він одягав маску, що символізувала заборону на поширення інформації.

Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки викрадення людей, переважно з-поміж кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідкому Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними активістів, з моменту анексії Криму Росією зникли 38 кримчан, 16 – досі вважаються зниклими безвісти, 6 – були знайдені мертвими.