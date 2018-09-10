План «Перехоплення»: викрадач таксі підняв на ноги поліцію Київщини



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Патрульні знайшли розшукувану автівку в одному із сіл Баришівського району

Поліцейські Київщини оперативно затримали викрадача таксі

У місті Бориспіль пасажир напідпитку накинувся на таксиста і наніс кілька ударів йому по голові. Потім тіло непритомного водія зловмисник викинув біля цвинтаря та поїхав на викраденому авто у невідомому напрямку.

Прийшовши до тями, водій повідомив до поліції про викрадення автомобіля Škoda Fabia та описав прикмети зловмисника.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, на пошуки автомобіля та затримання викрадача був введений оперативний план «Перехоплення» на території шести районів Київщини, орієнтовані наряди поліцейських столиці та сусідніх областей.

Невдовзі патрульні поліцейські помітили розшукувану автівку в одному із сіл Баришівського району. За кермом викраденого таксі знаходився 30-річний киянин, який зізнався працівникам поліції у незаконному заволодінні авто. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Також відносно зловмисника-водія поліцейські склали адміністративні протоколи за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування автотранспортом без відповідних документів та за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку, який вже мав проблеми із законом за незаконне зберігання наркотичних речовин, оголошено підозру і йому загрожує ув’язнення до 12 років. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.