Пограбування під супермаркетом: крадій погрожував потерпілому «заточкою»



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Для захисту вкраденого майна зловмисник застосував «заточку»

У Києві затримали чоловіка за грабіж біля супермаркету. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Волинській пограбували чоловіка. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група для документування події та дільничні офіцери поліції.

Потерпілий розповів, що кілька хвилин тому невідомий відібрав у нього сумку. Чоловік побіг за нападником, щоби повернути свої речі, але він почав погрожувати йому «заточкою». У цей час охоронці магазину втрутились у сварку між ними, затримали правопорушника та викликали поліцію.

Особу грабіжника встановили, це - 31-річний киянин, раніше судимий за крадіжки та шахрайські дії. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Солом'янського управляння поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.