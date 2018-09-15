Поліцейські поговорили зі столичними школярами про булінг



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Столичним школярам розповіли про булінг

З метою попередження і протидії шкільних конфліктів та образ працівники ювенальної превенції Шевченківського управління поліції столиці провели профілактичну бесіду з учнями школи № 1. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці надали поради, як потрібно себе поводити у таких ситуаціях і до кого звертатися за допомогою.

Як розповіла інспектор ювенальної превенції Інна Демчук, дітям потрібно нагадувати про недопущення жорстокого ставлення до однолітків, адже кожна дитина – це особистість:

«Особливу увагу потрібно приділяти питанню терпимості та поваги один до одного. Цькування, образи, терор, насилля - як психологічне, так і фізичне - саме з такими проявами булінгу сьогодні стикається більшість школярів. Наше завдання і завдання батьків та вчителів – попередити таку поведінку дітей, застерегти від таких проявів і наголосити, що робити, якщо опинився у такій ситуації», - сказала вона.

Школярі уважно слухали лекцію поліцейських, активно дискутували і наводили приклади з життя. На завершення усі пообіцяли бути чемними та законослухняними, повідомили у поліції.