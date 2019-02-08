Поліцейський, який з ножем напав на дитину, постане перед судом



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Працівник поліції, перебуваючи в нетверезому стані, напав у парку на 12-річну дівчинку Фото: Наталія Саргсян, Facebook

Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі

Завершено досудове слідство та направлено до суду обвинувальний акт відносно поліцейського, який у Києві із застосуванням ножа вчинив зухвалий розбійний напад на 12-річну дівчинку. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Нагадаємо, розбійний напад стався 20 грудня 2018 року біля столичного кінотеатру «Тампере».

22-річний працівник правоохоронного органу напав на дівчинку, яка поверталась додому парком. Погрожуючи ножем, поліцейський заволодів мобільним телефоном дитини та намагався втекти, проте його встигли затримати перехожі, які стали свідками нападу.

Наразі правоохоронцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ст. 187 КК України (розбій). Обвинувальний акт відносно нього скеровано до Солом’янського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими столичного територіального управління ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва та ГПУ.