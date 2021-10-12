Поліцейський за $5 тис. відпустив затриманого, що перебував у розшуку (фото)

Поліцейський затримав розшукуваного чоловіка у Броварах, але замість того, щоб доставити його до київської поліції, він вимагав у затриманого гроші

Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції затримали виконувача обов’язків начальника одного із секторів кримінальної поліції міста Бровари за вимагання $5 тис. у затриманого ним чоловіка, який перебував у розшуку за розбій. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Поліцейський затримав чоловіка у Броварах, але замість того, щоб доставити його до київської поліції, він вимагав у затриманого гроші.

За гроші правоохоронець обіцяв не документувати факт затримання офіційно та відпустив.

1 жовтня цивільна дружина затриманого передала поліцейському першу частину грошей. Вже 11 жовтня правоохоронця затримали під час отримання другої частини хабара у сумі 50 тис. грн.

Затриманому правоохоронцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

Наразі вивчаються факти, які могли б свідчити про наявність спільників у поліцейського.