Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги



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На момент прибуття працівників поліції у закладі перебувало шість дівчат Фото: Нацполіція

Двоє жінок організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією

Слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва викрили діяльність стриптиз-клубу, де жінки надавали клієнтам сексуальні послуги. На момент прибуття працівників поліції у закладі перебувало шість дівчат, які за свої послуги брали від півтори тисячі гривень, половину з яких віддавали організаторам. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, двоє жінок організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією, а самі виконували роль сутенерок.

«У клубі та за місцем мешкання організаторки провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, робочу та рекламну документацію», - додав Іщенко.

Зловмисниць затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 31-річна організаторка та 35-річна співорганізаторка, яка працювала адміністратором клубу: у 2014 році вона потрапила у поле зору правоохоронців за сутенерство - і отримала умовний термін відбування покарання.

«Наразі зловмисницям оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне жінкам загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Іщенко.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій спритниць.

Нагадаємо, минулого тижня поліція у Києві припинила діяльність борделю, який працював під виглядом закладу з надання послуг масажу.