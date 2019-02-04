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    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги

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    На момент прибуття працівників поліції у закладі перебувало шість дівчат - Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    На момент прибуття працівників поліції у закладі перебувало шість дівчат
    Фото: Нацполіція

    Двоє жінок організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією

    Слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва викрили діяльність стриптиз-клубу, де жінки надавали клієнтам сексуальні послуги. На момент прибуття працівників поліції у закладі перебувало шість дівчат, які за свої послуги брали від півтори тисячі гривень, половину з яких віддавали організаторам. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, двоє жінок організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією, а самі виконували роль сутенерок. 

    «У клубі та за місцем мешкання організаторки провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, робочу та рекламну документацію», - додав Іщенко. 

    Зловмисниць затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 31-річна організаторка та 35-річна співорганізаторка, яка працювала адміністратором клубу: у 2014 році вона потрапила у поле зору правоохоронців за сутенерство - і отримала умовний термін відбування покарання. 

    «Наразі зловмисницям оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне жінкам загрожує до семи років позбавлення волі», - додав Іщенко. 

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    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги
    Поліція накрила на Подолі стриптиз-клуб, де надавали сексуальні послуги

    Після проведення всіх необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій спритниць. 

    Нагадаємо, минулого тижня поліція у Києві припинила діяльність борделю, який працював під виглядом закладу з надання послуг масажу.

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