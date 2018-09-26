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    Поліція розслідує вбивство чоловіка на Троєщині

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    Поліція розслідує вбивство чоловіка на Троєщині

    Чоловіка було знайдено з ознаками насильницької смерті

    У вівторок, 25 вересня, у лісопарковій зоні у Деснянському районі Києва було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення, що у парковій зоні недалеко від проїжджої частини лежить чоловік без ознак життя. За адресою негайно прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група районного та головного управління поліції та експерти. На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з травмами голови», - йдеться в повідомленні. 

    Після проведення судово-медичної експертизи буде відома причина смерті потерпілого. У свою чергу поліція проводить комплекс оперативних заходів з метою встановлення та затримання підозрюваних осіб.

    За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Слід зазначити, що у соцмережі повідомлялося, що на Троєщині було виявлено тіло чоловіка з відрізаними статевими органами.

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