Поліція у Києві затримала нападників на таксиста

Завдяки службовому собаці, який взяв слід розбійників, вже за півгодини їх знайшли

Поліція Києва затримала двох підозрюваних у нападі на таксиста. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. У салоні автомобіля чоловіки, накинувши на водія дріт зарядного пристрою, вкрали у нього гроші та мобільний телефон. Однак завдяки службовому собаці, який взяв слід розбійників, вже за півгодини їх знайшли. Подія трапилася на вулиці Столичне шосе



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Завдяки службовому собаці, який взяв слід розбійників, вже за півгодини їх знайшли

Поліція Києва затримала двох підозрюваних у нападі на таксиста. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

У салоні автомобіля чоловіки, накинувши на водія дріт зарядного пристрою, вкрали у нього гроші та мобільний телефон. Однак завдяки службовому собаці, який взяв слід розбійників, вже за півгодини їх знайшли. Подія трапилася на вулиці Столичне шосе Голосіївського району столиці. До чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення про те, що на 30-річного таксиста напали двоє чоловіків.

«Встановлено, що двоє осіб у салоні автомобіля «Шевроле» напали на водія таксі. Зловмисники діяли за такою схемою: один зі співучасників накинув на шию потерпілого дріт зарядного пристрою, інший - під погрозою ножа бив його рукояткою зброї. Після нападу розбійники відібрали у таксиста гроші, мобільний телефон та втекли», - зазначив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар.

На місце події негайно виїхала слід-оперативна група, патрульні та кінологи зі службовою собакою.



«Правоохоронці почали комплексне відпрацювання місця скоєння злочину. Завдяки оперативному реагуванню та злагодженій роботі особового складу Голосіївського управління поліції зловмисників затримали вже за півгодини. Службовий собака, який натрапив на слід нападників, привів поліцейських у ліс, де і знайшли розбійників»,- додав правоохоронець.

Працівники поліції з’ясували, що зловмисники – 19-річний та 24-річний гості столиці, які раніше не мали проблем із законом. Чоловіки повідомили слідству, що здійснили напад через скрутне матеріальне становище.



За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.