Поліція затримала чоловіка, який рік тому викрав маршрутку у Києві

Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом

Поліція Києва затримала рецидивіста, який рік тому викрав у столиці маршрутку. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції у вівторок. «Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом. Зараз він знаходиться під арештом, а йому інкримінують кілька статей Кримінального



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Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом

Поліція Києва затримала рецидивіста, який рік тому викрав у столиці маршрутку.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції у вівторок.

«Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом. Зараз він знаходиться під арештом, а йому інкримінують кілька статей Кримінального кодексу», – йдеться в повідомленні.

При затриманні 30-річного уродженця Київського області правоохоронці знайшли в нього пістолет та паспорт на ім’я чоловіка, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, але із вклеєною фотокарткою затриманого.

«При собі він мав сумку із кількома десятками тисяч гривень, походження яких відмовився назвати. У квартирі, яку зловмисник винаймав, ми теж провели обшук і вилучили гроші, планшет у заводській коробці і золоті прикраси з цінниками. Звідки у чоловіка всі ці речі, будемо встановлювати», – підкреслив підполковник поліції Олександр Кузьмін.

Як повідомлялося, вранці 2 березня 2017 року на Райдужному масиві в Києві невідомий викрав маршрутку, влаштував стрілянину і перегони, протаранив 2 авто і втік від поліції. Патрульний, який намагався затримати зловмисника, отримав поранення.

4 березня 2017 у поліції повідомили, що зловмисник, який викрав маршрутку, перед тим обікрав супермаркет.

27 березня начальник Національної поліції Сергій Князев повідомив, що чоловіка, який викрав маршрутку і поранив поліцейського, затримали у Фастові. Водночас, як пояснили в прес-службі поліції Києва, тоді арешту зловмисник уникнув.

Наразі за фактами крадіжки, незаконного заволодіння транспортом та насильства щодо правоохоронця досудове розслідування завершено, а матеріали знаходяться на розгляді у районному суді.

Водночас затриманий знаходиться під арештом за новими епізодами.

«Слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу. Це ще одна крадіжка та незаконне поводження зі зброєю, але у ході розслідування кваліфікація статей може змінюватися та доповнюватися у разі з’ясування нових обставин», – повідомляє поліція.