  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Поліція затримала чоловіка, який рік тому викрав маршрутку у Києві

    Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом
    Поліція Києва затримала рецидивіста, який рік тому викрав у столиці маршрутку. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції у вівторок. «Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом. Зараз він знаходиться під арештом, а йому інкримінують кілька статей Кримінального
    • Сьогодні, 12:52
    • Розсилка

    Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом

    Поліція Києва затримала рецидивіста, який рік тому викрав у столиці маршрутку.

    Про це повідомляє прес-служба столичної поліції у вівторок.

    «Увесь час зловмисник переховувався у Житомирі, а в столицю повернувся із підробленим паспортом. Зараз він знаходиться під арештом, а йому інкримінують кілька статей Кримінального кодексу», – йдеться в повідомленні.

    При затриманні 30-річного уродженця Київського області правоохоронці знайшли в нього пістолет та паспорт на ім’я чоловіка, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, але із вклеєною фотокарткою затриманого.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала чоловіка, який рік тому викрав маршрутку у Києві
    Поліція затримала чоловіка, який рік тому викрав маршрутку у Києві
    Поліція затримала чоловіка, який рік тому викрав маршрутку у Києві

    «При собі він мав сумку із кількома десятками тисяч гривень, походження яких відмовився назвати. У квартирі, яку зловмисник винаймав, ми теж провели обшук і вилучили гроші, планшет у заводській коробці і золоті прикраси з цінниками. Звідки у чоловіка всі ці речі, будемо встановлювати», – підкреслив підполковник поліції Олександр Кузьмін.

    Як повідомлялося, вранці 2 березня 2017 року на Райдужному масиві в Києві невідомий викрав маршрутку, влаштував стрілянину і перегони, протаранив 2 авто і втік від поліції. Патрульний, який намагався затримати зловмисника, отримав поранення.

    4 березня 2017 у поліції повідомили, що зловмисник, який викрав маршрутку, перед тим обікрав супермаркет.

    27 березня начальник Національної поліції Сергій Князев повідомив, що чоловіка, який викрав маршрутку і поранив поліцейського, затримали у Фастові. Водночас, як пояснили в прес-службі поліції Києва, тоді арешту зловмисник уникнув.

    Наразі за фактами крадіжки, незаконного заволодіння транспортом та насильства щодо правоохоронця досудове розслідування завершено, а матеріали знаходяться на розгляді у районному суді.

    Водночас затриманий знаходиться під арештом за новими епізодами.

    «Слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу. Це ще одна крадіжка та незаконне поводження зі зброєю, але у ході розслідування кваліфікація статей може змінюватися та доповнюватися у разі з’ясування нових обставин», – повідомляє поліція.  

     

    Читайте також
    Київ громадський транспорт викрадення автомобіль розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ