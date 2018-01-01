Помста через кредити: у Києві затримали псевдомінера банку

Жінка розізлилася на фінансову установу через те, що у неї виникли проблеми із кредитом

У Києві поліція протягом години встановила особу людини, яка 30 січня повідомила про замінування відділення банку на вулиці Героїв Дніпра на Оболоні. Порушниці загрожує до шести років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування. Про це повідомляє поліція Києва. Отримавши анонімне повідомлення про мінування, на місце події



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Жінка розізлилася на фінансову установу через те, що у неї виникли проблеми із кредитом

У Києві поліція протягом години встановила особу людини, яка 30 січня повідомила про замінування відділення банку на вулиці Героїв Дніпра на Оболоні. Порушниці загрожує до шести років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування.

Про це повідомляє поліція Києва.

Отримавши анонімне повідомлення про мінування, на місце події терміново виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби, рятувальники та кінологи. Вони оточили будівлю банківського відділення та евакуювали з нього усіх людей.

Перевіривши усі приміщення установи та прилеглу територію, правоохоронці не знайшли жодної вибухівки. А за годину встановили особу псевдомінера та місце її перебування. Нею виявилася 32-річна місцева мешканка. Жінку затримали вдома.

Порушниця розповіла правоохоронцям, що незадовго до свого дзвінка до поліції вона відвідувала банківське відділення. Там у неї виникли проблеми із кредитом, а щоб помститися, вона вирішила повідомити про замінування установи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Жінці загрожує до шести років позбавлення волі.