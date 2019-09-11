Поставлено крапку у багаторічній судовій тяганині навколо приміщення на Прорізній



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Будинок №10 по вулиці Прорізній є об’єктом культурної спадщини

Справа розглядалася судами з 2011 року

Органи прокуратури успішно відстояли свою позицію в судах щодо повернення киянам протиправно відчужених приміщень у центрі Києва, де розміщувались редакції журналу «Трибуна» і щорічника «Наука і культура», заснованого ТОВ «Знання».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, після тривалого судового розгляду рішенням Верховного Суду задоволено касаційну скаргу прокуратури Києва та постановлено повернути у власність територіальної громади столиці приміщення площею 121 кв. м у будинку № 10 по вулиці Прорізній, який є об’єктом культурної спадщини.

Справа розглядалась судами з 2011 року. Суди першої та другої інстанцій відмовляли у задоволенні позову. Після скасування цих рішень вищими судовими інстанціями та направлення справи на новий розгляд суди першої та другої інстанцій частково задовольнили позовні вимоги прокурора щодо скасування договорів купівлі-продажу цих приміщень, проте відмовляли у головному – у витребуванні з незаконного володіння фізичної особи комунальних приміщень та поверненні їх киянам.

Прокуратура Києва подала до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу.

Верховний Суд підтримав правову позицію прокуратури, скасував незаконні рішення судів попередніх інстанції та постановив нове рішення, яким задовольнив позов про витребування спірних приміщень з незаконного володіння фізичної особи.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.