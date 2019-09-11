  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поставлено крапку у багаторічній судовій тяганині навколо приміщення на Прорізній

    • Розсилка
    <p>Будинок №10 по вулиці Прорізній є об&rsquo;єктом культурної спадщини</p> - Поставлено крапку у багаторічній судовій тяганині навколо приміщення на Прорізній

    Будинок №10 по вулиці Прорізній є об’єктом культурної спадщини

    Справа розглядалася судами з 2011 року

    Органи прокуратури успішно відстояли свою позицію в судах щодо повернення киянам протиправно відчужених приміщень у центрі Києва, де розміщувались редакції журналу «Трибуна» і щорічника «Наука і культура», заснованого ТОВ «Знання».

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Так, після тривалого судового розгляду рішенням Верховного Суду задоволено касаційну скаргу прокуратури Києва та постановлено повернути у власність територіальної громади столиці приміщення площею 121 кв. м у будинку № 10 по вулиці Прорізній, який є об’єктом культурної спадщини.

    Читайте також

    Справа розглядалась судами з 2011 року. Суди першої та другої інстанцій відмовляли у задоволенні позову. Після скасування цих рішень вищими судовими інстанціями та направлення справи на новий розгляд суди першої та другої інстанцій частково задовольнили позовні вимоги прокурора щодо скасування договорів купівлі-продажу цих приміщень, проте відмовляли у головному – у витребуванні з незаконного володіння фізичної особи комунальних приміщень та поверненні їх киянам.

    Прокуратура Києва подала до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ касаційну скаргу.

    Верховний Суд підтримав правову позицію прокуратури, скасував незаконні рішення судів попередніх інстанції та постановив нове рішення, яким задовольнив позов про витребування спірних приміщень з незаконного володіння фізичної особи.

    Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд нерухомість культура будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ