Працівник банку та перекладач зняли з рахунку іноземця близько півмільйона гривень



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Перекладача засуджено до реального покарання, а його спільницю - до умовного

Оголошено обвинувальний вирок двом зловмисникам, які, скориставшись довірою іноземця, зняли з його банківського рахунку близько півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як установлено в ході слідства, один з обвинувачених був перекладачем потерпілого, який на той час перебував у Київському СІЗО за вчинення кримінального правопорушення.

«З метою протиправного заволодіння коштами клієнта, перекладач звернувся до банку та повідомив, що хоче зняти з рахунку іноземця кошти, необхідні для внесення застави. Незважаючи на відсутність юридичних підстав для здійснення таких фінансових операцій, касир банку за матеріальну винагороду погодилась знімати з рахунку потерпілого кошти та передавати їх перекладачу. У такий спосіб з листопада 2014 року по травень 2015 року перекладач та касир незаконно заволоділи понад 420 тис. гривень, що належали іноземцю», - розповіли в прокуратурі.

За результатами судового розгляду вину обох фігурантів у привласненні грошових коштів та підробленні документів доведено повністю.

Вироком Дніпровського райсуду столиці перекладача засуджено до реального покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, його спільницю - до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 3 роки.