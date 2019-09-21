П’яний киянин довів до смерті свою 16-річну доньку



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Дівчина померла після того, як батько зв’язав її мотузкою

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства 16-річної дівчини в Оболонському районі Києва. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Тіло потерпілої з ознаками насильницької смерті виявила за місцем її мешкання родичка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

«Подія сталася на вулиці Олександра Попова на столичній Оболоні. Коли бабуся зайшла до оселі, вона виявила там мертвою свою онуку. Жінка відразу зателефонувала до поліції. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції та судово-медичний експерт», — повідомили у поліції.

Правоохоронцям, які прибули на місце події, господар помешкання розповів, що він прийшов додому напідпитку, а доньці це не сподобалося, тож між ними виникла сварка. Під час конфлікту дівчина нібито хотіла вийти з дому на вулицю, але батько не дозволив їй це зробити та зв’язав її мотузкою. Потім він пішов спати, а коли прокинувся, то побачив, що донька лежить без ознак життя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавленням волі.