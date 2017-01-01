Резонансне викрадення в Києві: дівчину тягли по вулиці серед білого дня

Дівчина, яку серед білого дня викрав колишній співмешканець, нині перебуває у лікарні

Журналістам вдалося поспілкуватися з постраждалою. Дівчину звати Ольга. Вона поділилася подробицями моторошної події, яка сталася в столиці України. Дівчина розповіла, що зі своїм викрадачем вони разом прожили недовго – трохи більше місяця. І розставання було пов'язане з агресивною поведінкою чоловіка. Про те, що він має намір здійснити



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Дівчина, яку серед білого дня викрав колишній співмешканець, нині перебуває у лікарні

Журналістам вдалося поспілкуватися з постраждалою. Дівчину звати Ольга. Вона поділилася подробицями моторошної події, яка сталася в столиці України.

Дівчина розповіла, що зі своїм викрадачем вони разом прожили недовго – трохи більше місяця. І розставання було пов'язане з агресивною поведінкою чоловіка. Про те, що він має намір здійснити викрадення, дівчина не здогадувалась.

«Він мене ні про що не попереджав, я не підозрювала», - сказала Ольга.

Поліція Києва повідомила, що цивільне подружжя проживало спільно в Одесі. Восени вони розійшлися, і 23-річна дівчина переїхала у Київ, де орендувала житло і навчалася на курсах. Її співмешканець весь цей час ревнував її і погрожував по телефону. Він навіть приїжджав у столицю і кілька разів кулаками «вирішував конфлікт» і намагався повернути жінку.

«32-річний зловмисник до «операції» з повернення колишньої залучив свого приятеля. Разом вони прибули до Києва та підстерегли дівчину біля під’їзду. А потім співмешканець, погрожуючи ножем, посадив її в машину та поїхав у напрямку Одеси. В салоні автомобіля правопорушник кілька разів вдарив потерпілу», - йдеться у повідомленні поліції.

Авто «Мерседес», на якому колишній співмешканець вивіз Ольгу, зупинили аж в Умані. Подробиць справи дівчина не розповідає, оскільки нині йде слідство, проте хоче висловити вдячність небайдужим громадянам, які допомогли в її пошуку.

«Хочу подякувати чоловікові, який за мене заступився, та жінці, яка запам'ятала номери автівки. Також людям, які авто зупинили», - сказала Ольга.

Зазначимо, що чоловіка у білому светрі, який, побачивши неприємну ситуацію, вийшов з машини та намагався зупинити викрадача, зафіксували камери спостереження.

Нагадаємо, 32-річного викрадача затримали після того, як про викрадення повідомила подруга Ольги. Також до правоохоронців звернулась консьєрж будинку, в якому жила дівчина - вона бачила, як викрадач розмахував ножем та тяг дівчину до автівки. Поліція повідомляє, що за плечима затриманого вже є кримінальне минуле. Правопорушник неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення різних злочинів, яких саме - не уточнюється. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі і викрадення людини, супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань). За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Прокуратура клопотатиме про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.