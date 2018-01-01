Roshen збирається викупити землю для будівництва фабрики в Борисполі

Інвестиції в будівництво першої черги фабрики складуть 1 млрд грн

Кондитерська корпорація Roshen має намір викупити землі під будівництво бісквітного цеху в Борисполі. Про це заявив президент корпорації В'ячеслав Москалевський. «Ми вже подали документи. В принципі, я не прагну розставатися з 60 млн грн, мені є, куди їх витратити. Але, знаючи місцеву публіку, звичайно, я хотів би мати землю у



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В'ячеслав Москалевський

Інвестиції в будівництво першої черги фабрики складуть 1 млрд грн

Кондитерська корпорація Roshen має намір викупити землі під будівництво бісквітного цеху в Борисполі. Про це заявив президент корпорації В'ячеслав Москалевський.

«Ми вже подали документи. В принципі, я не прагну розставатися з 60 млн грн, мені є, куди їх витратити. Але, знаючи місцеву публіку, звичайно, я хотів би мати землю у власності», - сказав він.

Навколо міста, за словами президента Roshen, прекрасні сільськогосподарські землі.

«Але де б ви там не купили, вони усі крадені.. Нам сказали: ви якщо там побудуєте завод, будете мати проблеми», - розповідає Москалевський.

Москалевський додав, що інвестиції в будівництво першої черги фабрики складуть 1 млрд грн. «Мільярд - це те, що будуємо зараз. Коли першу чергу завантажимо, буде друга», - зазначив він.

Президент Roshen також нагадав, що корпорація виділила 30 млн на розвиток інфраструктури міста.

«Там взагалі мер нормальний. І він збудував на ці гроші дитячий садок», - говорить Москалевський.

Також він пояснив, що проблеми з очисними спорудами для фабрики, про яку повідомляють місцеві ЗМІ, не існує. «Виникло питання про очисні споруди. Але це ж сміх. По-перше, почнемо з того, що ми будуємо свої очисні на фабриці, вони є в проекті. А по-друге, якщо мова йде про фекалії, то це ж продукти життєдіяльності майбутніх співробітників, жителів того ж Борисполя. На жаль, такий ось рівень людей. Мені соромно за депутатів міста Борисполя», - сказав він.