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    Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн

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    Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн

    Дата проведення аукціону: 4 червня 2018 року

    До системи електронних торгів арештованим майном виставили на продаж російський Boeing вартістю 36 млн грн

    Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

    Повідомляється, що літак був арештований за борг російської авіакомпанії Трансаеро за обслуговування та стоянку перед Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського («Жуляни»), Борг становив $625 тисяч.

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    Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн
    Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн
    Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн
    Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн

    «Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати», - підкреслив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

    У повідомленні йдеться, що остання дата експлуатації літака - жовтень 2015 року.

    Дата проведення аукціону: 4 червня 2018 року

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