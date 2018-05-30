Російський Boeing, арештований в Києві за борги, продадуть на аукціоні за 36 млн грн

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Дата проведення аукціону: 4 червня 2018 року

До системи електронних торгів арештованим майном виставили на продаж російський Boeing вартістю 36 млн грн

Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Повідомляється, що літак був арештований за борг російської авіакомпанії Трансаеро за обслуговування та стоянку перед Міжнародним аеропортом «Київ» імені Ігоря Сікорського («Жуляни»), Борг становив $625 тисяч.

«Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати», - підкреслив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

У повідомленні йдеться, що остання дата експлуатації літака - жовтень 2015 року.

Дата проведення аукціону: 4 червня 2018 року