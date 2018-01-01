Розкрито страшну таємницю: в Театрі на Подолі знайшли труп зниклого американця

Став відомий несподіваний факт про будівництво «Театру на Подолі»

Керівник компанії Roshen В'ячеслав Москалевський розповів, що будівництво київського «Театру на Подолі» почалося з того, що там знайшли скелет американця, пише «Главком». «Будівництво почалося з того, що там знайшли скелет зниклого громадянина Сполучених Штатів Америки. Він ходив по дахах, впав у вентиляційну трубу і



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Тетар на Подолі

Став відомий несподіваний факт про будівництво «Театру на Подолі»

Керівник компанії Roshen В'ячеслав Москалевський розповів, що будівництво київського «Театру на Подолі» почалося з того, що там знайшли скелет американця, пише «Главком».

«Будівництво почалося з того, що там знайшли скелет зниклого громадянина Сполучених Штатів Америки. Він ходив по дахах, впав у вентиляційну трубу і там пролежав. Знайшли скелет з фотоапаратом», - згадує Москалевський в інтерв'ю виданню «Новое время».

Також він зазначив, що «спокійно ставиться» до неоднозначної реакції киян на архітектуру «Театру на Подолі».

«Я золучив архітектора. Я не займався хуліганством. Це ключове», - підкреслює топ-менеджер.

«Мене намагалися звинуватити, що в театрі є якась комерційна складова. Я намагаюся пояснити, що це частина прибутку від цукерок яку хотілося б повернути людям у вигляді театру. Знижки не даю, але театром можу повернути», - пояснює Москалевський.

Як відомо, будівництво нового будинку «Театру на Подолі» починалося за рахунок держкоштів. Однак в процесі його реконструкції фінансування припинилося. За даними ЗМІ, кошти були частково розкрадені. Через деякий час цю недобудову вирішила дофінансувати компанія Roshen.

Згідно з підрахунками преси, в період з 2000 по 2015 роки з міського бюджету було виділено на зведення театру понад 103 млн грн. Також ЗМІ відзначають, що Roshen вклала в театр $ 6,8 млн.

Відкриття театру відбулося восени 2017 року.