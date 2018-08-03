Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП



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Фото: dtp.kiev.ua

Зіткнення чотирьох машин сталося посеред ночі у Києві

Уночі проти 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу чотири автомобілів. Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

«Cпочатку зіткнулися Amulet, Skoda і ВАЗ. Через 5 хвилин, водій Chevrolet не помітивши аварії, на повному ходу вдарив ВАЗ у Amulet і зупинився через 150 метрів», – зазначають журналісти.

За їхніми словами, дивом обійшлося без потерпілих.

На місці працювали патрульна поліція та медики.

Додамо, що внаслідок ДТП, попри нічний час, на проспекті Перемоги утворився затор.

«Видимість на цій ділянці є дуже поганою, а освітлення – слабким», – підкреслюється у дописі.