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    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП

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    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Фото: dtp.kiev.ua

    Зіткнення чотирьох машин сталося посеред ночі у Києві

    Уночі проти 3 серпня у Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП за участю одразу чотири автомобілів. Спершу зіткнулися Chery Amulet, Skoda і ВАЗ, а згодом, не помітивши аварії, до них приєднався ще й Chevrolet.

    Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    «Cпочатку зіткнулися Amulet, Skoda і ВАЗ. Через 5 хвилин, водій Chevrolet не помітивши аварії, на повному ходу вдарив ВАЗ у Amulet і зупинився через 150 метрів», – зазначають журналісти.

    За їхніми словами, дивом обійшлося без потерпілих.

    На місці працювали патрульна поліція та медики.

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    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Розтрощені авто та уламки по всій дорозі: у Києві сталася масштабна ДТП
    Фото: dtp.kiev.ua

    Додамо, що внаслідок ДТП, попри нічний час, на проспекті Перемоги утворився затор.

    «Видимість на цій ділянці є дуже поганою, а освітлення – слабким», – підкреслюється у дописі.

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