Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: зіткнулися шість авто (фото, відео)



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ДТП сталася на проспекті Перемоги Фото: Город Киев

ДТП спровоковано автомобілем Nissan

У середу, 22 травня, на проспекті Перемоги в Києві зіткнулися відразу шість автомобілів. В одному з авто їхала сім'я з маленькою дитиною.

Про це повідомляє «Город Киев».

Аварія трапилася навпроти Центрального РАГСу близько 12:20.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Nissan, рухаючись по проспекту в бік Шулявського шляхопроводу, почав перелаштовуватися у праву смугу, в якій їхав Volkswagen Transporter. Сталося зіткнення, яке призвело до «ланцюгової реакції».

В результаті зіткнулися шість автомобілів: Nissan, два Volkswagen, Renault, Opel і Lexus.

З людей ніхто не постраждав.

На місці події працювала патрульна поліція, яка встановить обставини і механізм аварії.