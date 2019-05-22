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    Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: зіткнулися шість авто (фото, відео)

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    ДТП сталася на проспекті Перемоги - Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: зіткнулися шість авто (фото, відео)
    ДТП сталася на проспекті Перемоги
    Фото: Город Киев

    ДТП спровоковано автомобілем Nissan

    У середу, 22 травня, на проспекті Перемоги в Києві зіткнулися відразу шість автомобілів. В одному з авто їхала сім'я з маленькою дитиною.

    Про це повідомляє «Город Киев».

    Аварія трапилася навпроти Центрального РАГСу  близько 12:20.

    Попередньо встановлено, що водій автомобіля Nissan, рухаючись по проспекту в бік Шулявського шляхопроводу, почав перелаштовуватися у праву смугу, в якій їхав Volkswagen Transporter. Сталося зіткнення, яке призвело до «ланцюгової реакції».

    В результаті зіткнулися шість автомобілів: Nissan, два Volkswagen, Renault, Opel і Lexus.

    З людей ніхто не постраждав.

    На місці події працювала патрульна поліція, яка встановить обставини і механізм аварії.

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