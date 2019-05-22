Серйозна ДТП на проспекті Перемоги: зіткнулися шість авто (фото, відео)
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ДТП сталася на проспекті Перемоги
Фото: Город Киев
ДТП спровоковано автомобілем Nissan
У середу, 22 травня, на проспекті Перемоги в Києві зіткнулися відразу шість автомобілів. В одному з авто їхала сім'я з маленькою дитиною.
Про це повідомляє «Город Киев».
Аварія трапилася навпроти Центрального РАГСу близько 12:20.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля Nissan, рухаючись по проспекту в бік Шулявського шляхопроводу, почав перелаштовуватися у праву смугу, в якій їхав Volkswagen Transporter. Сталося зіткнення, яке призвело до «ланцюгової реакції».
В результаті зіткнулися шість автомобілів: Nissan, два Volkswagen, Renault, Opel і Lexus.
З людей ніхто не постраждав.
На місці події працювала патрульна поліція, яка встановить обставини і механізм аварії.