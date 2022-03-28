Ситуація на Київщині: найнебезпечніші напрямки
Найбільшого руйнування зазнали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони
У Київській області протягом минулої доби російські окупанти здійснили 40 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільшого руйнування зазнали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександра Павлюка.
Він зазначив, що найнебезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громади, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
Бучаський район
Макарівська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
Села Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське - обстріли.
Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари.
Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога.
Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався.
Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Броварський район
У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Вишгородський район
В Іванківській, Димерські та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа.
Славутич повністю ізольований.
Відносно спокійно наразі у Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах.
Нагадаємо, триває 33-тя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.