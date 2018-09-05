Службовці зоопарку підозрюються у розтраті на будівництві за участі торговців бананами



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Київський зоопарк

«Київський зоопарк» надав 17 замовлень ТОВ «Буд Інвест Капітал» на більш ніж 4,5 млн грн

Поліція вважає, що службовці комунальної організації «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» за попередньою змовою із службовими особами фіктивних фірм за результатами тендерів перерахували бюджетні кошти ТОВ «Буд Інвест Капітал» за будівельні роботи, виконання яких підлягає сумніву. Про це пише «KиевVласть».

Слідство встановило, що кошти, отримані «Буд Інвест Капітал» від КО «Київський зоопарк», були перераховані ТОВ «Меркурій СкайІнвест» і ТОВ «Будклассік» за нібито придбані будівельні матеріали і будівельні роботи.

В подальшому гроші були перераховані на рахунки підприємств, які здійснюють імпорт та реалізацію бананів на території України через оптові та роздрібні мережі. Мова йде про ТОВ «Фрутлайн К» і ТОВ «Мегара ЮА». Як встановили правоохоронці, ці фірми також надають послуги з конвертації та легалізації коштів.

Суд надав доступ до банківських рахунків ТОВ «Фрутлайн К».

У судовій ухвалі не вказується сума розтрати бюджетних коштів. Водночас відомо, що у 2017-2018 роках «Київський зоопарк» надав 17 замовлень ТОВ «Буд Інвест Капітал» на більш ніж 4,5 млн грн. Найбільше – 1,48 млн грн – було витрачено на капітальний ремонт вольєра азіатського слона.

ТОВ «Буд Інвест Капітал» було зареєстровано в 2016 році. Засновником та директором фірми є Олександр Коваленко.

Посаду генерального директора комунальної організації «Київський зоологічний парк загальнодержавного значення» з 1 жовтня 2014 займає Кирило Трантін.

Джерело: Наші гроші