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    Смертельна поїздка: конфлікт у столичній маршрутці закінчився вбивством

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    Маршрутний автобус (ілюстративне фото) - Смертельна поїздка: конфлікт у столичній маршрутці закінчився вбивством
    Маршрутний автобус (ілюстративне фото)

    Під час конфлікту у маршрутному автобусі чоловік штовхнув опонента, і той випав із салону

    Під час конфлікту у маршрутному автобусі на вулиці Великій Кільцевій у Святошинському районі Києва чоловік штовхнув опонента, той втратив рівновагу, випав із салону і вдарився головою об асфальт. Від отриманої травми потерпілий помер у кареті «швидкої». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Великій Кільцевій лежить чоловік без свідомості. За вказаною адресою відразу прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці оглянули місце події та опитали можливих свідків. Попередньо відомо, що на зупинці громадського транспорту у маршрутному автобусі між двома чоловіками стався конфлікт. У результаті один із них штовхнув іншого, від чого той втратив рівновагу, випав на вулицю і вдарився головою», - йдеться в повідомленні.

    Наразі поліцейські встановлюють особу померлого.

    Іншого учасника конфлікту затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 43-річний уродженець Житомирської області.

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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