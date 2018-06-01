Сьогодні частина Київщини залишиться без світла (список населених пунктів)
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Розсилка
Електропостачання буде відключено у зв'язку з технічними роботами енергетиків
У п’ятницю, 1 червня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.
Про це повідомляється на сайті «Київобленерго».
Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Ірпінському, Києво-Святошинському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському. Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському, Яготинському районах.
|Білоцерківський РП
|Фурси
|вул. Грушевського, Затишна, Горіхова.
|ТП-439
|Заміна тр-ра
|з 8 по 16 год
|Білоцерківський РП
|Озірно
|Б. Хмельницького, Вільна
|ТП-429 Л-1
|Капітальний ремонт
|з 8 по 16 год
|Білоцерківський РП
|Макіївка
|вул. Чайковського
|ТП-361
|Капітальний ремонт
|з 8 по 16 год
|Богуславський РП
|м. Богуслав
|вул. Мисайлівська, 1-го Травня
|ТП-236, Л-4
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Бориспільський РП
|Нестерівка
|вул. Шолохова, 1 ров. Шолохова
|ТП-31 Л-1, Л-2, Л-3
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Бориспільський РП
|Бориспіль
|вул. Скіфська
|ТП-115
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Бородянський РП
|с. Микуличі
|провулок Молодіжний, 1
|КТП-578
|Ремонт, усунення дефекту
|з 9 по 17 год
|Броварський РП
|с. Княжичі
|Слави
|K06-L004-TS0192/M02 Л-2
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Броварський РП
|с. Княжичі
|Слави
|K06-L004-TS0192/M01 Л-1
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Броварський РП
|с. Княжичі
|Соборності
|K06-L004-TS0102/M03 Л-3
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Броварський РП
|с. Зоря
|Гагаріна, Перемоги
|K06-L004-TS0281/M01 Л-1, побут
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Броварський РП
|с. Богданівка
|Ланова (Кірова)
|K06-L004-TS0048/M03 Л-3
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Володарський РП
|с. Косівка
|господарство, ТОВ "Ропа Агросервіс"
|Л-1 ТП-168
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Згурівський РП
|с. Щасливе
|вул. Прилуцька, Садова
|КР2018 ТП-10/0, 4кВ № 13
|Капітальний ремонт
|з 9 по 15 год
|Іванківський РП
|Сидоровичі
|Сільська рада, Колгосп
|ТП-139
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Іванківський РП
|Запрудка
|Пархоменка
|Л-1 ТП-291
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Ірпінський РП
|с. Мих. Рубежівка
|вул. Гагаріна, Пролетарська
|ТП-173
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|К.Святошинський РП
|Білогородка
|Боярська, Леніна, Молодіжна
|КТП-374
|Кап. ремонт ТП
|з 9 по 17 год
|Кагарлицький РП
|с. Уляники
|Госп. двір
|ТП № 460
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Кагарлицький РП
|м. Бендюгівка
|вул. Шевченка
|Л-2 ТП № 626
|КР Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Макарівський РП
|с. Рожів
|вул. Леніна
|КТП-259
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Макарівський РП
|с. Пашківка
|вул. Леніна
|КТП-251
|Капітальний ремонт
|з 8 по 20 год
|Миронівський РП
|с. Карапиші
|вул. Кривошеї
|ПЛ -0, 4 кВ Л - 2 ТП №393
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Миронівський РП
|с. Зеленьки
|вул. Шпака, побут
|ТП - 10/0, 4кВ №484
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Миронівський РП
|м. Миронівка
|вул. Богуславська, побут
|від П/ст до ЛР-3 ТП- 193
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Обухівський РП
|м. Обухів
|Каштанова
|ТП-352 Л-1
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|П-Хмельницький РП
|Помоклі
|Шкільна. Чапаєва
|ТП-544 Л-1
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Рокитнянський РП
|Телешівка
|господарство
|КТП-204
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Сквирський РП
|с. Оріховець
|вул. Миру
|КТП-468 Л-1
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Сквирський РП
|с. Безпечна
|вул. Коцюбинського, Квітнева, Лисенка
|Л-1 ТП-376
|Заміна опор
|з 8 по 17 год
|Сквирський РП
|м. Сквира
|вул. Гмирі, Магомета, О. Кобилянської.
|Л-4 ТП-537
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Сквирський РП
|м. Сквира
|вул. Гмирі. Магомета
|КТП-537 Л-4
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Сквирський РП
|м. Оріховець
|вул. Миру
|Л-1 ТП-468
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Ставищенський РП
|смт. Ставище
|вул. С. Цимбала. АТ"Райффайзен Банк Аваль", Бібліотека, ПАТ "Київоблгаз, Рембут техніка, приміщення побуту, Агромаш сервіс, СОК "Джужба, Прокуратура, Ставищенське ЖКХ, . СФГ "Русь"
|ЗТП-203
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Ставищенський РП
|с. Іванівка
|вул. Клименків, Рибіна
|Л-6 ЗТП-292
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Таращанський РП
|с. Ріжки, с. Северинівка, с. Ч. Яри
|с. Ріжки (вул. Центральна, Набережна, Лісова, КСП, Шевченка, Молодіжна, Перемоги, Садова) , с. Северинівка (вул. Центральна, Жовтнева, Перемоги, пров. Леніна) , с. Ч. Яри (вул. Садова, Перемоги)
|ПЛ-10кВ Ч. ЯРИ--РІЖКИ діл. П/Ст Ч. Яри–ЛР-15–ВН-1 ЗТП-212
|Ремонт Р-10 КТП-211 , заміна грозорозрядника на ЩТП -221
|з 8 по 17 год
|Таращанський РП
|с. Ріжки
|вул. центральна, шевченка, жовтнева
|пл-10кв Ріжки
|ремонт р-10 ТП-221
|з 8 по 17 год
|Таращанський РП
|с. Лука
|вул. Просвіти, київська
|ЗТП-156 л-3
|розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Тетіївський РП
|с. Теліженці
|вул Першотравнева, Набережна
|ТП-25
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський РП
|Фастів
|Журавлина
|ТП-452Л-1
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський РП
|Фастів
|Журавлина
|ТП-452 Л-2
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський РП
|Фастів
|Постишева, Якубовського, Ковпака
|ТП-301
|Технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Фастівський РП
|Паляниченці
|Шевченка
|ТП-163 Л-2
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський РП
|Веприк
|Леніна, Некрасова
|ТП-368 Л-2
|Підкл.нового абонента
|з 8 по 17 год
|Фастівський РП
|Веприк
|Стеценка
|ТП-268 Л-1
|Підкл.нового абонента
|з 8 по 17 год
|Яготинський РП
|Яготин
|вул. Робітнича, Леонтовича, Ветеранів
|Л-16 Тужилів до ЛР-69
|Розподіл потужності по лінії
|з 8 по 17 год