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    Сьогодні частина Київщини залишиться без світла (список населених пунктів)

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    Сьогодні частина Київщини залишиться без світла (список населених пунктів)

    Електропостачання буде відключено у зв'язку з технічними роботами енергетиків

    У п’ятницю, 1 червня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.

    Про це повідомляється на сайті «Київобленерго».

    Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Володарському, Згурівському, Іванківському, Ірпінському, Києво-Святошинському, Кагарлицькому, Макарівському, Миронівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському. Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському, Яготинському районах.

    Білоцерківський РП Фурси вул. Грушевського, Затишна, Горіхова. ТП-439 Заміна тр-ра з 8 по 16 год
    Білоцерківський РП Озірно Б. Хмельницького, Вільна ТП-429 Л-1 Капітальний ремонт з 8 по 16 год
    Білоцерківський РП Макіївка вул. Чайковського ТП-361 Капітальний ремонт з 8 по 16 год
    Богуславський РП м. Богуслав вул. Мисайлівська, 1-го Травня ТП-236, Л-4 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Бориспільський РП Нестерівка вул. Шолохова, 1 ров. Шолохова ТП-31 Л-1, Л-2, Л-3 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Бориспільський РП Бориспіль вул. Скіфська ТП-115 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Бородянський РП с. Микуличі провулок Молодіжний, 1 КТП-578 Ремонт, усунення дефекту з 9 по 17 год
    Броварський РП с. Княжичі Слави K06-L004-TS0192/M02 Л-2 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Броварський РП с. Княжичі Слави K06-L004-TS0192/M01 Л-1 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Броварський РП с. Княжичі Соборності K06-L004-TS0102/M03 Л-3 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Броварський РП с. Зоря Гагаріна, Перемоги K06-L004-TS0281/M01 Л-1, побут Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Броварський РП с. Богданівка Ланова (Кірова) K06-L004-TS0048/M03 Л-3 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Володарський РП с. Косівка господарство, ТОВ "Ропа Агросервіс" Л-1 ТП-168 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Згурівський РП с. Щасливе вул. Прилуцька, Садова КР2018 ТП-10/0, 4кВ № 13 Капітальний ремонт з 9 по 15 год
    Іванківський РП Сидоровичі Сільська рада, Колгосп ТП-139 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Іванківський РП Запрудка Пархоменка Л-1 ТП-291 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Ірпінський РП с. Мих. Рубежівка вул. Гагаріна, Пролетарська ТП-173 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    К.Святошинський РП Білогородка Боярська, Леніна, Молодіжна КТП-374 Кап. ремонт ТП з 9 по 17 год
    Кагарлицький РП с. Уляники Госп. двір ТП № 460 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Кагарлицький РП м. Бендюгівка вул. Шевченка Л-2 ТП № 626 КР Розчистка траси з 8 по 17 год
    Макарівський РП с. Рожів вул. Леніна КТП-259 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Макарівський РП с. Пашківка вул. Леніна КТП-251 Капітальний ремонт з 8 по 20 год
    Миронівський РП с. Карапиші вул. Кривошеї ПЛ -0, 4 кВ Л - 2 ТП №393 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Миронівський РП с. Зеленьки вул. Шпака, побут ТП - 10/0, 4кВ №484 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Миронівський РП м. Миронівка вул. Богуславська, побут від П/ст до ЛР-3 ТП- 193 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Обухівський РП м. Обухів Каштанова ТП-352 Л-1 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    П-Хмельницький РП Помоклі Шкільна. Чапаєва ТП-544 Л-1 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Рокитнянський РП Телешівка господарство КТП-204 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Сквирський РП с. Оріховець вул. Миру КТП-468 Л-1 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Сквирський РП с. Безпечна вул. Коцюбинського, Квітнева, Лисенка Л-1 ТП-376 Заміна опор з 8 по 17 год
    Сквирський РП м. Сквира вул. Гмирі, Магомета, О. Кобилянської. Л-4 ТП-537 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Сквирський РП м. Сквира вул. Гмирі. Магомета КТП-537 Л-4 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Сквирський РП м. Оріховець вул. Миру Л-1 ТП-468 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Ставищенський РП смт. Ставище вул. С. Цимбала. АТ"Райффайзен Банк Аваль", Бібліотека, ПАТ "Київоблгаз, Рембут техніка, приміщення побуту, Агромаш сервіс, СОК "Джужба, Прокуратура, Ставищенське ЖКХ, . СФГ "Русь" ЗТП-203 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Ставищенський РП с. Іванівка вул. Клименків, Рибіна Л-6 ЗТП-292 Розчистка траси з 8 по 17 год
    Таращанський РП с. Ріжки, с. Северинівка, с. Ч. Яри с. Ріжки (вул. Центральна, Набережна, Лісова, КСП, Шевченка, Молодіжна, Перемоги, Садова) , с. Северинівка (вул. Центральна, Жовтнева, Перемоги, пров. Леніна) , с. Ч. Яри (вул. Садова, Перемоги) ПЛ-10кВ Ч. ЯРИ--РІЖКИ діл. П/Ст Ч. Яри–ЛР-15–ВН-1 ЗТП-212 Ремонт Р-10 КТП-211 , заміна грозорозрядника на ЩТП -221 з 8 по 17 год
    Таращанський РП с. Ріжки вул. центральна, шевченка, жовтнева пл-10кв Ріжки ремонт р-10 ТП-221 з 8 по 17 год
    Таращанський РП с. Лука вул. Просвіти, київська ЗТП-156 л-3 розчистка траси з 8 по 17 год
    Тетіївський РП с. Теліженці вул Першотравнева, Набережна ТП-25 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський РП Фастів Журавлина ТП-452Л-1 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський РП Фастів Журавлина ТП-452 Л-2 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський РП Фастів Постишева, Якубовського, Ковпака ТП-301 Технічне обслуговування з 8 по 17 год
    Фастівський РП Паляниченці Шевченка ТП-163 Л-2 Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський РП Веприк Леніна, Некрасова ТП-368 Л-2 Підкл.нового абонента з 8 по 17 год
    Фастівський РП Веприк Стеценка ТП-268 Л-1 Підкл.нового абонента з 8 по 17 год
    Яготинський РП Яготин вул. Робітнича, Леонтовича, Ветеранів Л-16 Тужилів до ЛР-69 Розподіл потужності по лінії з 8 по 17 год
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