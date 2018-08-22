Сьогодні громадський транспорт змінить роботу через репетицію параду



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Рух деяких маршрутів буде призупинено

У середу, 22 серпня, орієнтовно із 15:00 до завершення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки буде внесено зміни у роботу громадського транспорту. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Так, рух зазначених маршрутів буде тимчасово призупинено:

автобуси маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

тролейбуси маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;

трамваї маршруту № 18.

Із 19:00 до закінчення заходів у зв’язку із перекриттям руху транспортних засобів на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабська площа – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі та під час проходження колон передбачено тимчасове призупинення руху:

автобусів маршрутів №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Також внесено зміни у траси руху низки автобусних та тролейбусних маршрутів:

автобусів маршруту № 5 – від вул. Ізюмської до вул. Ділової;

автобусів маршруту № 24 на двох ділянках: від залізничного вокзалу «Центральний» до Софійської площі;

від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро «Арсенальна»;

автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна»;

автобусів маршруту № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобусів маршруту № 114 – від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за власним маршрутом, далі – вул. Хорива – вул. Почайнинська – вул. Сковороди – Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Електриків – вул. Набережно-Рибальська, далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 118 від вул. Милославської до станції метро «Палац спорту»;

автобусів маршруту № 137Н від станції метро «Харківської» до станції метро «Палац спорту»;

тролейбусів маршруту № 3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбусів маршруту № 9 від Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 17, 93Н відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбусів маршруту № 12 від станції метро «Васильківська» до станції метро «Либідська»;

тролейбусів маршруту № 14 від Ботанічного саду до станції метро «Палац спорту»;

тролейбусів маршрутів №№ 40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбусів маршруту № 91Н від вул. Милославської до станції метро «Либідська».

Як повідомлялося, 22 серпня у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності буде обмежено або заборонено рух транспорту низкою вулиць.