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    Сьогодні у Києві буде обмежено рух транспорту чотирма мостами

    До уваги водіїв! 5 січня рух деякими мостами столиці частково обмежать
    У зв’язку з ремонтними роботами, за сприятливих погодних умов, буде частково обмежено рух транспорту деякими мостами столиці. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, рух обмежать 5 січня: з 11:00 до 15:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка у напрямку руху до
    • Сьогодні, 10:44
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    До уваги водіїв! 5 січня рух деякими мостами столиці частково обмежать

    У зв’язку з ремонтними роботами, за сприятливих погодних умов, буде частково обмежено рух транспорту деякими мостами столиці. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Зокрема, рух обмежать 5 січня:

    • з 11:00 до 15:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
    • з 15:00 до 17:00 Південним мостовим переходом у напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
    • з 15:00 до 19:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка в напрямку руху до ст. м. «Петрівка»;
    • з 17:00 до 19:00 мостом Метро через р. Дніпро у напрямку руху з просп. Броварського на Набережне шосе.

    Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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