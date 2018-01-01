Сьогодні у Києві буде обмежено рух транспорту чотирма мостами

До уваги водіїв! 5 січня рух деякими мостами столиці частково обмежать

У зв’язку з ремонтними роботами, за сприятливих погодних умов, буде частково обмежено рух транспорту деякими мостами столиці. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком». Зокрема, рух обмежать 5 січня: з 11:00 до 15:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка у напрямку руху до