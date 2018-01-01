Сьогодні у Києві буде обмежено рух транспорту чотирма мостами
- Сьогодні, 10:44
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До уваги водіїв! 5 січня рух деякими мостами столиці частково обмежать
У зв’язку з ремонтними роботами, за сприятливих погодних умов, буде частково обмежено рух транспорту деякими мостами столиці. Про це інформують у КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».
Зокрема, рух обмежать 5 січня:
- з 11:00 до 15:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
- з 15:00 до 17:00 Південним мостовим переходом у напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
- з 15:00 до 19:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка в напрямку руху до ст. м. «Петрівка»;
- з 17:00 до 19:00 мостом Метро через р. Дніпро у напрямку руху з просп. Броварського на Набережне шосе.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.