Столична поліція готується до маршу «Безсмертного полку»



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Марш «Безсмертного полку», травень 2018 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На акцію заявлено 5 тисяч осіб

У Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

Про це повідомив журналістам начальник столичної Нацполіції Андрій Крищенко, повідомляє 112 Україна.

За словами очільника київської поліції, у разі потреби для забезпечення громадського порядку зможуть залучити більше правоохоронців.

На цей момент поліції відомо про проведення лише однієї акції - ходи «Безсмертного полку» від станції метро «Арсенальна» до Парку Слави.

«Заявка на участь 5 тисяч осіб, маршрут буде колишнім - від метро «Арсенальна» до Парку Слави, час також - з 9-ї до 12-ї», - розповів Крищенко.

Він зазначив, що поліція буде виконувати вимоги закону про декомунізацію. «У нас є символи, які заборонені, і поліція буде, як минулого і позаминулого року, їх вилучати, складати адміністративні матеріали», - зауважив Крищенко.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з маршу «Безсмертного полку» 2018 року.