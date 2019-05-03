  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична поліція готується до маршу «Безсмертного полку»

    • Розсилка
    Марш &laquo;Безсмертного полку&raquo;, травень 2018 року - Столична поліція готується до маршу «Безсмертного полку»
    Марш «Безсмертного полку», травень 2018 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На акцію заявлено 5 тисяч осіб

    У Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

    Про це повідомив журналістам начальник столичної Нацполіції Андрій Крищенко, повідомляє 112 Україна.

    За словами очільника київської поліції, у разі потреби для забезпечення громадського порядку зможуть залучити більше правоохоронців.

    Читайте також

    На цей момент поліції відомо про проведення лише однієї акції - ходи «Безсмертного полку» від станції метро «Арсенальна» до Парку Слави.

    «Заявка на участь 5 тисяч осіб, маршрут буде колишнім - від метро «Арсенальна» до Парку Слави, час також - з 9-ї до 12-ї», - розповів Крищенко.

    Він зазначив, що поліція буде виконувати вимоги закону про декомунізацію. «У нас є символи, які заборонені, і поліція буде, як минулого і позаминулого року, їх вилучати, складати адміністративні матеріали», - зауважив Крищенко.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з маршу «Безсмертного полку» 2018 року.

    Читайте також
    День Перемоги Київ Андрій Крищенко поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ