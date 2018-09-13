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    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників

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    Квартира, яку пограбували іноземні злочинці - Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Квартира, яку пограбували іноземні злочинці

    Поліція затримала злочинців із викраденим майном на виході з будинку

    У Деснянському районі Києва поліція затримала групу іноземців із викраденим майном. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Працівники карного розшуку звернули увагу на трьох підозрілих чоловіків: вони заходили у двори різних будинків та оглядали під’їзди. Оперативники вирішили спостерігати за ними для перевірки.

    «На проспекті Маяковського двоє зловмисників зайшли у будинок, а один залишився на вулиці. Через півгодини приятелі «спостерігача» вийшли з пакунками. Правоохоронці швидко пересвідчилися, що замки на вхідних дверях однієї з квартир зламані, після чого затримали підозрілих осіб», - інформують у поліції. 

    «У затриманих вилучили ноутбук, гроші, ювелірні прикраси, два планшети та взуття. Майно, як згодом встановили поліцейські, вони викрали із помешкання 20-річного киянина», - розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський. 

    Слідчо-оперативна група провела огляд місця скоєння злочину, задокументувала правопорушення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується оголошення підозри у вчиненні крадіжки з проникненням у житло та клопотання до суду щодо обрання їм запобіжного заходу.

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    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників
    Столична поліція «на гарячому» затримала іноземців-грабіжників

    Встановлено, що затримані – громадяни іншої держави. Двоє з них - 41-річні чоловіки, третій співучасник – 29-ти років. Один з фігурантів судимий за зберігання наркотиків, другий - розшукувався Солом’янським управлінням поліції за підозрою у вчиненні розбійного нападу. 

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