Столична влада планує перетворити Петрівку на діловий центр Києва



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Фото: www.kievphotosite.com ДПТ Петрівки регламентує зміну території площею 214 га

У найближчі 20 років площа, яку займають торгові і офісні будівлі, на Петрівці зросте майже вдвічі

Детальний план території Петрівки, прийнятий столичними депутатами у липні 2016 року, регламентує зміну території площею 214 га в межах вулиць Вербової, Куренівської, Богатирської, Набережно-Рибальської і Московського проспекту (нині проспекту Степана Бандери), захоплюючи практично весь мікрорайон Петрівка і частину Рибальського півострова.





Основні зусилля реформування цієї місцевості будуть спрямовані на упорядкування та «осучасненням» існуючої забудови. Як і раніше, Петрівка залишиться центром торгово-розважальної інфраструктури Києва.

ДПТ передбачає будівництво всього двох житлових комплексів із загальною площею квартир всього в 39 тис. кв. м. За даними проектувальників, в них оселиться не більше 1,3 тис. жителів. Розмістяться нові ЖК на Рибальському півострові, між Вовковатою затокою і берегом Дніпра, на північ від залізниці, за будмайданчиком ТРЦ Blockbuster Mall.

Так як наявністю соціальної інфраструктури ці місця похвалитися не можуть, то проектом передбачено виділення в житлових комплексах площ для розміщення груп неповного дня. А потреба майбутніх мешканців в повноцінному дитсадку та школі буде задоволена за рахунок будівництва великого навчально-виховного комплексу на Рибальському острові (він буде перебувати від новобудов на відстані до 750 метрів). Також в кожному комплексі повинен з'явитися підземний паркінг, що покриває потреби майбутніх мешканців в паркомісцях практично на 100%.

Але основні зміни на території ДПТ все ж торкнуться сформованої інфраструктури. За проектом, існуючі торгові центри будуть помітно укрупнені і облагороджені. Так, на місці господарського ринку на Петрівці все-таки з'явиться сучасна будівля ТРЦ Petrovka-MALL, стануть більшими ТРЦ «Городок», і гіпермаркет «Ашан-Петрівка», на розв'язці проспекту Бандери і вулиці Богатирської побудують новий торгово-офісний центр. Загалом, судячи з даного ДПТ, Петрівка стане столичною торговельною «Меккою». За планами проектувальників, в найближчі 20 років площа, яку займають торгові і офісні будівлі, тут зросте майже вдвічі - з нинішніх 55 га до 102 га. А кількість зайнятих в них людей - з 19,4 тис. до 33,9 тис.

У ДПТ передбачено розширення існуючих і будівництво нових доріг і прокладання нових маршрутів громадського транспорту. Так, в проекті заплановано продовження Оболонського проспекту через залізницю і його з'єднання з Подільським мостовим переходом. Вулицю Вербову продовжать до Набережно-Рибальської, а з вулицею Електриків останню з'єднає багаторівнева транспортна розв'язка.

У розвитку мережі громадського транспорту основний упор планується зробити на залізницю. У планах містобудівників - відкриття станції міської електрички «Оболонь» (на Рибальському півострові) і «Проектної» (в районі гіпермаркету «Метро»). По вулиці Вербовій пустять автобуси, що з'єднають станцію метро «Почайна» з Рибальським півостровом.

Якщо говорити про терміни реалізації даного ДПТ, то в основному його планують втілити в життя протягом найближчих 5 років.

Джерело: Где в Киеве жить хорошо?