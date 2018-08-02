Столична влада заявила про готовність Києва до Чемпіонату Європи з міні-футболу



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Чемпіонат Європи з міні-футболу відбудеться із 12 до 18 серпня у Києві

Київ готовий до проведення Чемпіонату Європи з міні-футболу. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час виїзної наради з питань підготовки та проведення у Києві Чемпіонату.

«Чемпіонат Європи з міні-футболу відбудеться із 12 до 18 серпня у Києві у центрі масового та дитячого футболу парку «Місто Спорту». Це найбільший масово-спортивний захід із міні-футболу на території Європи. Наразі локації на стадії останніх приготувань: на полях завершують влаштування штучного газону та освітлення. Окрім того, ще необхідно провести роботи з благоустрою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що Київ має позитивний досвід у проведенні подібних заходів, тож Чемпіонат буде проведено на найвищому рівні.

«Усі матчі відбудуться на центральному стадіоні з міні-футболу «Гідропарк Арена» центру масового та дитячого футболу Києва у парку «Місто Спорту». У Чемпіонаті беруть участь 20 національних збірних команд, 4 підгрупи по 5 команд. Дві найкращі команди з кожної групи виходять у чверть фінали. Матч відкриття Україна – Італія відбудеться 12 серпня о 20:00», – зауважив Поворозник.

Усього відбудеться 48 матчів.

Поворозник окремо зазначив, що для команд організовано трансфер із аеропортів до безпосереднього місця проживання.

Зазначимо, що телевізійні трансляції в Україні йтимуть на телеканалі «ХSport» – 48 матчів, на ТРК «Київ» – 7 матчів та на інтернет-порталі «Спорт УА» і «Х Спорт» – 48 матчів.