Столичні рятувальники зняли з крижини підлітка, який катався на ній по Дніпру
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Рятувальники ДСНС прийшли на допомогу
Фото: kiev.informator.ua
Підліток разом з друзями відколов крижину від берега
У Києві рятувальники ДСНС зняли з криги підлітка. Про це інформує «Київ оперативний».
За даними видання, підліток разом зі своїми друзями ходив по льоду, а потім відколов частину криги.
«Просто ходити стало нудно і вони спробували відколоти крижину. Вийшло, і один з них поплив в подорож по каналу (Русанівському – ред.). На щастя, швидко зреагували рятувальники ДСНС, які дістали дитину з крижини і посадили до себе в човен», - йдеться у матеріалі.
Після прибуття на берег підліток утік.