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    Столичні рятувальники зняли з крижини підлітка, який катався на ній по Дніпру

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    Рятувальники ДСНС прийшли на допомогу - Столичні рятувальники зняли з крижини підлітка, який катався на ній по Дніпру
    Рятувальники ДСНС прийшли на допомогу
    Фото: kiev.informator.ua

    Підліток разом з друзями відколов крижину від берега

    У Києві рятувальники ДСНС зняли з криги підлітка. Про це інформує «Київ оперативний».

    За даними видання, підліток разом зі своїми друзями ходив по льоду, а потім відколов частину криги.

    «Просто ходити стало нудно і вони спробували відколоти крижину. Вийшло, і один з них поплив в подорож по каналу (Русанівському – ред.). На щастя, швидко зреагували рятувальники ДСНС, які дістали дитину з крижини і посадили до себе в човен», - йдеться у матеріалі.

    Після прибуття на берег підліток утік.

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