Столичний адвокат розповів, як «земельний махінатор» Попов напав на нього

За словами адвоката, нападники намагалися відібрати кейс з документами, які Ненов ніс на засідання

Адвокат Денис Ненов заявив, що 21 грудня перед будівлею Міністерства юстиції на нього напали «земельний махінатор» Сергій Попов разом зі своїм спільником Русланом Коновалом. Факт нападу зафіксували камери відеоспостереження. На записі видно, як чоловіки наносять удари по Ненову, намагаються вирвати у нього кейс. У бійку втрутилися



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Адвокат Денис Ненов після побиття

За словами адвоката, нападники намагалися відібрати кейс з документами, які Ненов ніс на засідання

Адвокат Денис Ненов заявив, що 21 грудня перед будівлею Міністерства юстиції на нього напали «земельний махінатор» Сергій Попов разом зі своїм спільником Русланом Коновалом.

Факт нападу зафіксували камери відеоспостереження.

На записі видно, як чоловіки наносять удари по Ненову, намагаються вирвати у нього кейс. У бійку втрутилися перехожі. Попов і Коновалов, побивши адвоката, встигли забрати у нього тільки телефон, зазначає «Апостроф».

Коментуючи подію, Денис Ненов повідомив, що він прямував до Міністерства юстиції на засідання, де розглядалася скарга його клієнта, громадянина Греції Арапідеса Македона на незаконне захоплення Сергієм Поповим компанії «ПСП Трояновське».

За словами адвоката, нападники намагалися відібрати кейс з документами, які Ненов ніс на засідання. Адвокат вже звернувся за допомогою до правоохоронців.

«На даний момент поліцією проводиться розслідування за фактом грабежу із застосуванням насильства, за фактом протидії адвокатській діяльності, за фактом нанесення тілесних ушкоджень адвокату», - сказав Ненов.

Як відомо, раніше Сергій Попов вже не раз фігурував в журналістських розслідуваннях через махінації з ринком землі і в агросекторі.

Також ЗМІ повідомляли, що 14 жовтня 2017 року селі Забір'я під Києвом було скоєно напад на журналіста Сергія Розова, який здійснював відеозйомку біля будинку Сергія Попова, прославленого земельними аферами. За словами джерела, в правоохоронних органах, до нападу причетний власник будинку Сергій Попов.