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    Суд залишив під вартою водія Audi, який спричинив смертельну ДТП у Києві

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    ДТП на площі Перемоги, 31 січня 2019 р. - Суд залишив під вартою водія Audi, який спричинив смертельну ДТП у Києві
    ДТП на площі Перемоги, 31 січня 2019 р.
    Фото: Еспресо

    Підозрюваний у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння

    У четвер, 25 квітня, Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу Шевченківського районного суду, який продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою водію Audi, підозрюваному у скоєні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    Сторона захисту просила суд скасувати відповідну ухвалу та обрати підозрюваному новий запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі.

    У свою чергу сторона обвинувачення категорично заперечувала проти задоволення скарги. Прокурор також зазначила, що згідно з актом медичного огляду, підозрюваний у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння (в його сечі виявили 3 види наркотиків).

    За результатом судового розгляду, який проходив у режимі відеоконференції, колегія суддів Київського апеляційного суду підтримала позицію прокуратури та відмовила у задоволенні скарги. Підозрюваного залишено під вартою.

    Нагадаємо, 31 січня 2019 року водій Audi спричинив смертельну аварію на площі Перемоги, зіткнувшись із 5 автомобілями. Внаслідок ДТП одна людина загинула. 

    Водію повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами») Кримінального кодексу України.

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