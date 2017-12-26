Температура у Києві вночі 26 грудня побила 136-річний рекорд

Синоптики передбачають можливість встановлення рекорду і за середньодобовим значенням температури

Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури. Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії. Науковці приводять дані метеостанції імені Бориса



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Синоптики передбачають можливість встановлення рекорду і за середньодобовим значенням температури

Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури. Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.

Науковці приводять дані метеостанції імені Бориса Срезневського.

«26 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +3,1°С, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване позаторік», — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що 26 грудня є велика ймовірність перевищення і середньодобового найвищого значення температури, яке теж було визначено позаторік.

«Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня», — додають науковці.