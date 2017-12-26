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    Температура у Києві вночі 26 грудня побила 136-річний рекорд

    Синоптики передбачають можливість встановлення рекорду і за середньодобовим значенням температури
    Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури. Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії. Науковці приводять дані метеостанції імені Бориса
    • Сьогодні, 15:06
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    Синоптики передбачають можливість встановлення рекорду і за середньодобовим значенням температури

    Ніч з 25 на 26 грудня стала найтеплішою за останні 136 років: температура повітря у Києві була найвищою з 1881 року, у цю добу аналогічний рекорд може бути побитий і за середньодобовими значенням температури. Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії.

    Науковці приводять дані метеостанції імені Бориса Срезневського.

    «26 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +3,1°С, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване позаторік», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що 26 грудня є велика ймовірність перевищення і середньодобового найвищого значення температури, яке теж було визначено позаторік.

    «Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня», — додають науковці.

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