Тусовка «Реп Шмеп Йо» у Києві: Благодійна барахолка поєдналася із гуляннями в стилі хіп-хоп (фоторепортаж)

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Хіпхопери у Києві влаштували благодійну барахолку на підтримку пологового будинку

У Києві на Арт-заводі Платформа пройшов ще один день реперської тусовки «Реп Шмеп Йо». Організатори з'єднали веселі гуляння в стилі хіп-хоп і благодійну барахолку.

Фінальний день свята пройшов у неділю, 12 серпня, з 11:00 до 23:00.

Організатори запрошували гостей з благодійною метою - зібрати 215 000 гривень на ремонт пологового будинку в місті Чернівці. Але розваги ніхто не відміняв. Всі танцювали, їли, пили і оновлювали свій гардероб, збираючи ідеальний лук до нового сезону. Продавці на барахолці представили круті хіп-хоп речі.

Крім цього, гості побачили баттли хіп-хопу, брейку і тверка і відвідали майстер-класи з графіті, малювання і аплікацій, лекції на цікаві і хвилюючі теми. А насолодитися атмосферою допомагали хіти популярних діджеїв. На івенті виступили Pantileev, Kirill Vasilev, Dmitry Dir і інші.

Також на гостей чекала спеціальна локація - швидкі весілля з ланцюгами і клятвами речитативом в зоні Banana Wedding by Event Cafe. Після цього ритуалу обіцяли вічну любов. Для наймолодших відвідувачів організували: батути, атракціони, майстер-класи, величезний «Твістер», бебі-бар, зону для малювання, сервіс бебісіттерів та іграшки, які можна забрати з собою.

Також на день раніше на Кураж Базарі «однакові» дітки встановили цілих чотири рекорди за один раз. Так, на одній локації зібралися більше 200 пар близнят і двійнят, і це на 115 пар більше, ніж в минулому році. У суботу, 11 серпня, відвідувачі також повеселилися на славу. Головне, що з користю і добрими намірами.

Нагадуємо, що зовсім недавно Кураж Базар вже зібрали гроші завдяки одній з таких барахолок на нову бібліотеку для незрячих в Києві. У загальній сумі облаштування такої бібліотеки обійшлося в 600 тисяч гривень, а вся сума була зібрана на благодійній барахолці «Кураж Базар», яка пройшла в травні.

Джерело: Информатор