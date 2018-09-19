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    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)

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    У валізі було виявлено подвійну стінку, де знаходилися п&rsquo;ять пакунків білим порошком - У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)
    Фото: Держприкордонслужба України
    У валізі було виявлено подвійну стінку, де знаходилися п’ять пакунків білим порошком

    Наркотики знаходилися у багажі, що прямував транзитом до Тель-Авіва

    У вівторок, 18 вересня, ввечері прикордонники у пункті пропуску «Бориспіль» під час перевірки багажу, що прямував транзитом з Варшави до Тель-Авіва, затримали партію кокаїну. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «У ході перевірки на одну із валіз пасажирів спрацював службовий пес Фарт. Під час детального огляду валізи було виявлено подвійну стінку, де знаходилося п’ять пакунків з 5,4 кг білого порошку, попередньо – кокаїну», - йдеться в повідомленні.

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    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)
    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)
    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)
    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)
    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)
    У «Борисполі» прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну (фото, відео)

    Виявлену речовину відправлено на додаткову перевірку.

    За цим фактом проінформовано Національну поліцію та підготовлено повідомлення про порушення кримінальної справи за ст. 309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних заходів».

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