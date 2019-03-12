У Броварах спалах скарлатини та вітрянки



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За перші сім днів березня на вітрянку занедужали 17 осіб

Минулого тижня лікарі Броварів Київської області зареєстрували 7 випадків скарлатини, що є абсолютним рекордом цього року. Не відступає від статистики і вітряна віспа, на яку за перші сім днів березня занедужали 17 осіб. Про це йдеться у звітах броварського районного відділу лабораторних досліджень, пише «Трибуна Бровари».

Як зазначено в останній доповіді фахівців, із 1 по 7 березня скарлатиною занедужали 7 дітей. Це – двоє вихованців садочку «Барвінок», по одному із «Калинки», «Сонечка», «Теремків», та учні 6-ї школи і гімназії ім. Бориса Олійника. Двоє маленьких пацієнтів перебувають у стаціонарі, решту лікують амбулаторно.

Слід зазначити, що такі показники захворюваності на скарлатину є рекордними у 2019 році. Протягом кожного зі звітних тижнів медики реєстрували не більше трьох випадків недуги. Водночас у середині грудня 2018 року захворюваність таки збільшувалась. Лікарі фіксували по 6 і, навіть, 8 випадків скарлатини за сім звітних днів.

На кір минулого тижня занедужали 6 осіб, причому лише двоє із них – діти. Фахівці вказують, що жоден із пацієнтів не був вакцинований.

Високі показники першого тижня весни були й у вітряної віспи. За цей час на неї захворіли 17 людей, з яких 15 – діти.

Окрім іншого, із 1 по 7 березня в Броварах на грип і ГРВІ занедужали 672 особи.