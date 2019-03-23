У центрі Києва чергують 1500 правоохоронців



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Рух транспорту у центрі Києва обмежено

За порядком у центрі Києва стежать 1500 правоохоронців. На службу заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні у столиці запланована акція, участь у якій, зі слів організаторів, візьме 10000 осіб, йдеться у повідомленні.

За порядком стежать 1500 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України.

У зв‘язку із проведенням заходів рух транспорту у центрі Києва обмежено. Поліція просить врахувати цю інформацію і обрати інші маршрути руху.

Відзначимо, 23 березня в Києві відбудеться масова акція, яку організовує Нацкорпус.