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    У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)

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    ДТП сталася на бульварі Лесі Українки - У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    ДТП сталася на бульварі Лесі Українки

    Патрульний їхав по головній дорозі, а водій на Citroen виїжджав з другорядної і зачепив мотоцикл

    У четвер, 20 вересня, на бульварі Лесі Українки у Києві сталася ДТП: Citroen збив поліцейського на мотоциклі.

    Аварія трапилася близько 9:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, патрульний їхав по головній дорозі, а водій на Citroen виїжджав з другорядної і зачепив мотоцикл. Через це поліцейський впав разом з «двоколісним» і пошкодив собі ногу, проте на транспорті видимих пошкоджень немає. Патрульного госпіталізували працівники «швидкої».

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    У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)
    У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)
    У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)
    У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)
    У центрі Києва Citroen збив поліцейського на мотоциклі (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За словами водія «легковика», перед тим, як виїхати на головну дорогу, він дивився вправо, щоб переконатися, що всі машини проїхали. Через це він просто не помітив, як перед ним виїхав поліцейський. Також водій розповів, що на момент аварії поруч знаходилися і інші поліцейські на мотоциклах разом зі знімальною групою. Попередньо, знімали якийсь сюжет.

    На місці працюють патрульні. Подробиці події з'ясовуються, а винуватця ДТП встановить слідство.

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