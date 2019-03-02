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    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)

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    <p>Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці</p> <div></div> - У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)

    Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці

    Фото: facebook.com/ndrugua

    У марші беруть участь понад тисячу осіб

    У столиці розпочався марш Національних дружин, присвячений другій річниці створення організації. Про це повідомляє Укрінформ.

    У марші беруть участь понад тисячу осіб. Вони почали формуватися у колону з 17:00 на Майдані Незалежності, близько 18:00 розпочали марш. Нацдружинники мають намір пройти з Майдану Незалежності Хрещатиком, потім піднятися до бульвару Лесі Українки і далі - на Косий капонір (Київська фортеця), що на Госпітальній.

    Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці, зокрема, поліція діалогу.

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    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)
    Фото: facebook.com/ndrugua

    Поруч знаходяться кілька машин поліції. Рух Хрещатиком перекрито, водночас, «швидкі» можуть проїжджати.

    Наразі обстановка спокійна.

    Київ акція Національні дружини
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