У центрі Києва проходить марш Нацдружин (трансляція)



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Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці Фото: facebook.com/ndrugua

У марші беруть участь понад тисячу осіб

У столиці розпочався марш Національних дружин, присвячений другій річниці створення організації. Про це повідомляє Укрінформ.

У марші беруть участь понад тисячу осіб. Вони почали формуватися у колону з 17:00 на Майдані Незалежності, близько 18:00 розпочали марш. Нацдружинники мають намір пройти з Майдану Незалежності Хрещатиком, потім піднятися до бульвару Лесі Українки і далі - на Косий капонір (Київська фортеця), що на Госпітальній.

Колону, що складається переважно з молодих чоловіків, супроводжують правоохоронці, зокрема, поліція діалогу.

Марш Національних Дружин!



Кількість учасників 1500 чоловік! pic.twitter.com/fFhlGtBfht — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) March 2, 2019

Поруч знаходяться кілька машин поліції. Рух Хрещатиком перекрито, водночас, «швидкі» можуть проїжджати.

Наразі обстановка спокійна.