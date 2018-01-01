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    У центрі Києва запрацював новий світлофор

    Світлофорний об’єкт на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Терещенківської
    На перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Терещенківської у постійному режимі введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт. Це вже другий такий об’єкт на цій вулиці, запущений у роботу в рамках реалізації заходів столичної влади щодо підвищення безпеки та вдосконалення організації дорожнього руху в Києві. Про це інформують у
    • Сьогодні, 16:52
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    Світлофорний об’єкт на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Терещенківської

    На перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Терещенківської у постійному режимі введено в експлуатацію новий світлофорний об’єкт. Це вже другий такий об’єкт на цій вулиці, запущений у роботу в рамках реалізації заходів столичної влади щодо підвищення безпеки та вдосконалення організації дорожнього руху в Києві.

    Про це інформують у Департаменті транспортної інфраструктури, повідомляє «Главком».

    «Безпека руху є одним із пріоритетів для міської влади. Тому ми продовжуємо встановлювати світлофорні об’єкти на тих ділянках вулично-дорожньої мережі, де це найбільш необхідно. Новий світлофорний об’єкт дозволить підвищити пропускну здатність вулиці та безпеку дорожнього руху в умовах інтенсивного трафіку. Насамперед це стосується безпеки пішоходів», – сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.

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