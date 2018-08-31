У Чорнобильській зоні німці проведуть навчання на випадок атомної аварії



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Німці проведуть навчання у зоні ЧАЕС

Співробітники BfS уже проводили схожі навчання в Чорнобильській зоні відчуження у 2016 році

Експерти німецького федерального відомства із захисту від радіації (BfS) проведуть навчання в Україні, на території 30-кілометрової зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Навчання відбудуться 3-7 вересня за сценарієм фіктивної аварії на атомній електростанції, повідомили в п'ятницю, 31 вересня, у відомстві.

У навчаннях візьмуть участь 26 співробітників BfS, які будуть поділені на команди. Деякі учасники навчань будуть вдягнені в захисні костюми та респіратори та матимуть вимірювальні прилади. Вони будуть пересуватися зоною відчуження автомобілями або пішки та робити заміри радіоактивного випромінювання, а також радіоактивного забруднення ґрунту. Всі дані будуть передаватися до ФРН - до обчислювального центру федерального відомства із захисту від радіації, де їх оброблятимуть та оцінюватимуть.

Співробітники BfS уже проводили схожі навчання в Чорнобильській зоні відчуження у 2016 році. Нагадаємо, що 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія, яка залишається найбільшою катастрофою в історії атомної енергетики. Сліди Чорнобиля було виявлено в багатьох країнах Європи, в тому числі й у Німеччині.