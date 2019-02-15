У Дніпрі біля мосту Метро виявлено тіло жінки (фото)



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Тіло жінки знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води

Водолази за допомогою спорядження дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам

Сьогодні, 15 лютого, о 13:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло жіночої статі у річці Дніпро біля мосту Метро. Про це повідомила прес-служба столичних рятувальників.

На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС.

Як виявилось, тіло жінки знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам.

Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.