У Дніпрі біля мосту Метро виявлено тіло жінки (фото)
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Тіло жінки знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води
Водолази за допомогою спорядження дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам
Сьогодні, 15 лютого, о 13:13 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло жіночої статі у річці Дніпро біля мосту Метро. Про це повідомила прес-служба столичних рятувальників.
На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС.
Як виявилось, тіло жінки знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою водолазного спорядження дістали тіло жінки та передали правоохоронним органам.
Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.