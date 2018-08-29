У ДТП на Київщині постраждали п’ятеро людей, серед них - діти



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Фото: ДСНС ДТП на трасі Київ – Знамянка

На автодорозі Київ – Знамянка зіткнулися Volkswagen Passat і Ford Transit

Сьогодні, 29 серпня, о 6:00 на 67 км автодороги Київ – Знамянка поблизу с. Леонівка Кагарлицького району сталася ДТП.

Попередньо, водій автомобіля Volkswagen Passat - 31-річний житель м. Кривий Ріг, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Ford Transit. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Окрім 69-річного керманича Ford, чисельні тілесні ушкодження отримали четверо його пасажирів - дві жінки, 67 та 37 років та неповнолітні хлопчик і дівчинка, 11 й 10 років.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції і рятувальники. Всім потерпілим надається кваліфікована медична допомога.