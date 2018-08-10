У Фастові затримали серійного крадія. Йому 61 рік



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Зловмисник викрадав електроінструменти, будівельні інструменти, побутову техніку

Фастівські поліцейські затримали 61-річного серійного крадія. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

На початку серпня працівники Фастівського відділення поліції зафіксували зростання кількості крадіжок із приватних будинків у місті Фастів та районі. Для своєї протиправної діяльності невідомий злодій обирав помешкання, в яких тимчасово ніхто не проживав.

Пошкоджуючи металеві грати та вхідні двері або вікна будівель, зловмисник потрапляв усередину та викрадав електроінструменти, будівельні інструменти, побутову техніку, одяг, посуд, інші речі домашнього вжитку.

Щоб припинити злочинні посягання на майно селян, поліцейські посилили контроль за правопорядком у вказаних населених пунктах, йдеться у повідомленні.

Невдовзі працівники кримінальної поліції затримали 61-річного фастівчанина, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. В скоєному він зізнався. Правоохоронці виявили та вилучили речові докази.

Зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших крадіжок на території міста та району. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.